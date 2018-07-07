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Сборная России объявила стартовый состав на матч 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией
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Сборная России объявила стартовый состав на матч 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Букмекеры.рф
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Зобнин, Кузяев, Головин, Черышев, Самедов, Дзюба.
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