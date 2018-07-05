Трамп в Twitter призвал конгресс «исправить безумные миграционные законы» США

Американский президент Дональд Трамп в свойственной ему манере — через интернет — призвал конгресс США поскорее исправить миграционное законодательство страны.

"Конгресс должен принять умные, быстрые и разумные законы об иммиграции, — написал он в своем

микроблоге

в Twitter 5 июля. — Охрана правопорядка на границе отлично работает, но законы, с которыми они вынуждены работать, безумны. Когда люди с детьми или без них въезжают в нашу страну, им нужно покинуть ее без долгих и дорогостоящих судебных разбирательств".

"Скажите людям: «Вон», как если бы они стояли на лужайке перед вашим домом, —

добавил Трамп. — Наем тысяч «судей» не работает и неприемлем — наша страна единственная в мире, кто делает это!"

"Конгресс, исправьте наши безумные законы об иммиграции", —

резюмировал

Трамп, вызвав шквал гневных, едких и саркастических комментариев и мемов под своими постами.

Напомним, с начала мая администрация США проводила политику «нулевой терпимости» по отношению к нелегалам. Их начали задерживать на границе с Мексикой и привлекать к уголовной ответственности. При этом детей мигрантов отбирали и помещали в изоляторы.

Трамп столкнулся с резкой критикой в свой адрес в связи с таким отношением к миграционной проблеме и 20 июня

запретил

разделять семьи мигрантов, которые пытались незаконно попасть в США.

Вместе с тем он дал понять, что намерен и в дальнейшем придерживаться определенных строгих принципов в миграционной политике. По мнению Трампа, в законе должно быть предусмотрено финансирование строительства стены на границе Мексики и США, а также присутствовать запрет на освобождение задержанных нелегалов и лотерей с розыгрышем вида на жительство в США.

Кроме того, американский лидер намерен осуществить переход к меритократической системе приема мигрантов (меритократия — «власть достойных»; предполагается, что при такой системе США будут привлекать в страну высококвалифицированных мигрантов. — Прим. NEWSru.com ).

Миграционная политика Белого дома вызвала

массовые протесты

среди американцев. 29 июня в Вашингтоне протестующие, к которым также присоединились несколько конгрессменов из числа представителей Демократической партии , прошли маршем по центру американской столицы к Капитолию, выкрикивая

"We care"

("Нам не все равно") и «Abolish ICE» ("Ликвидировать" ICE), имея в виду иммиграционную и таможенную полицию США (Immigration and Customs Enforcement). В итоге полиция задержала более 500 участников акции. Им предъявили обвинения в незаконной демонстрации и отпустили после составления протоколов.