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Трамп в Twitter призвал конгресс «исправить безумные миграционные законы» США
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Трамп в Twitter призвал конгресс «исправить безумные миграционные законы» США 

Newsru.com 5 июля 2018
Фото: Newsru.com
Американский президент Дональд Трамп в свойственной ему манере — через интернет — призвал конгресс США поскорее исправить миграционное законодательство страны.
"Конгресс должен принять умные, быстрые и разумные законы об иммиграции, — написал он в своем
микроблоге
в Twitter 5 июля. — Охрана правопорядка на границе отлично работает, но законы, с которыми они вынуждены работать, безумны. Когда люди с детьми или без них въезжают в нашу страну, им нужно покинуть ее без долгих и дорогостоящих судебных разбирательств".
"Скажите людям: «Вон», как если бы они стояли на лужайке перед вашим домом, —
добавил Трамп. — Наем тысяч «судей» не работает и неприемлем — наша страна единственная в мире, кто делает это!"
"Конгресс, исправьте наши безумные законы об иммиграции", —
резюмировал
Трамп, вызвав шквал гневных, едких и саркастических комментариев и мемов под своими постами.
Напомним, с начала мая администрация США проводила политику «нулевой терпимости» по отношению к нелегалам. Их начали задерживать на границе с Мексикой и привлекать к уголовной ответственности. При этом детей мигрантов отбирали и помещали в изоляторы.
Трамп столкнулся с резкой критикой в свой адрес в связи с таким отношением к миграционной проблеме и 20 июня
запретил
разделять семьи мигрантов, которые пытались незаконно попасть в США.
Вместе с тем он дал понять, что намерен и в дальнейшем придерживаться определенных строгих принципов в миграционной политике. По мнению Трампа, в законе должно быть предусмотрено финансирование строительства стены на границе Мексики и США, а также присутствовать запрет на освобождение задержанных нелегалов и лотерей с розыгрышем вида на жительство в США.
Кроме того, американский лидер намерен осуществить переход к меритократической системе приема мигрантов (меритократия — «власть достойных»; предполагается, что при такой системе США будут привлекать в страну высококвалифицированных мигрантов. — Прим. NEWSru.com).
Миграционная политика Белого дома вызвала
массовые протесты
среди американцев. 29 июня в Вашингтоне протестующие, к которым также присоединились несколько конгрессменов из числа представителей Демократической партии, прошли маршем по центру американской столицы к Капитолию, выкрикивая
"We care"
("Нам не все равно") и «Abolish ICE» ("Ликвидировать" ICE), имея в виду иммиграционную и таможенную полицию США (Immigration and Customs Enforcement). В итоге полиция задержала более 500 участников акции. Им предъявили обвинения в незаконной демонстрации и отпустили после составления протоколов.
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