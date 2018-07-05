Американский сенатор Кеннеди пригрозил России «драконовскими мерами»

Американский сенатор Джон Нили Кеннеди пригрозил Москве «драконовскими мерами» в случае вмешательства в ноябрьские выборы в конгресс. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ» . Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь, но отметил, что реакция будет «мгновенной и очень жесткой».

Корреспондент «Коммерсанта» обратил внимание Кеннеди на то, что российские власти опровергли обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США

«Я слышал это. Но это не так», — заявил сенатор, но каких-либо доказательств не привел.

«Для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение», — отметил он.