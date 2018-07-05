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Американский сенатор Кеннеди пригрозил России «драконовскими мерами»
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Американский сенатор Кеннеди пригрозил России «драконовскими мерами» 

BFM.RU 5 июля 2018
Фото: Пятый канал
Американский сенатор Джон Нили Кеннеди пригрозил Москве «драконовскими мерами» в случае вмешательства в ноябрьские выборы в конгресс. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ». Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь, но отметил, что реакция будет «мгновенной и очень жесткой».
Корреспондент «Коммерсанта» обратил внимание Кеннеди на то, что российские власти опровергли обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США.
«Я слышал это. Но это не так», — заявил сенатор, но каких-либо доказательств не привел.
«Для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение», — отметил он.
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