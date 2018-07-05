В Ростовской области рассказали об экономических успехах ЧМ-2018

Министр экономики правительства Ростовской области Максим Папушенко в беседе с ФАН рассказал об экономических успехах чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Безусловно, ЧМ-2018 стал колоссальным положительным стимулом и трамплином для развития многих компаний в Ростовской области. Я считаю, что нам в этом плане очень повезло, и мы очень благодарны российскому оргкомитету мундиаля за то, что наш регион был отобран для проведения игр», — заявил он.

По его словам, серьёзный стимул, помимо гостиничной инфраструктуры, получила сфера ресторанов и кафе, индустрия экскурсий, транспортного обеспечения.

Как отметил Папушенко, в Ростове-на-Дону матчи завершились, но регион старается смотреть далеко вперёд.

«За время ЧМ к нам приезжали президенты Швейцарии Южной Кореи , почти все послы стран, игравших на «Ростов Арене», причём многие дипломаты ещё и привозили с собой бизнес-миссии», — сообщил он.

Папушенко добавил, что все региональные министерства работали с приехавшими бизнесменами, используя столь уникальную возможность для рекламы области.

Ранее бывший спортивный директор футбольного клуба «Ростов» Пол Эшуорт поделился впечатлениями от организации ЧМ-2018.