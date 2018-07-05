В Ростовской области рассказали об экономических успехах ЧМ-2018 

Министр экономики правительства Ростовской области Максим Папушенко в беседе с ФАН рассказал об экономических успехах чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Безусловно, ЧМ-2018 стал колоссальным положительным стимулом и трамплином для развития многих компаний в Ростовской области. Я считаю, что нам в этом плане очень повезло, и мы очень благодарны российскому оргкомитету мундиаля за то, что наш регион был отобран для проведения игр», — заявил он.
По его словам, серьёзный стимул, помимо гостиничной инфраструктуры, получила сфера ресторанов и кафе, индустрия экскурсий, транспортного обеспечения.
Как отметил Папушенко, в Ростове-на-Дону матчи завершились, но регион старается смотреть далеко вперёд.
«За время ЧМ к нам приезжали президенты Швейцарии и Южной Кореи, почти все послы стран, игравших на «Ростов Арене», причём многие дипломаты ещё и привозили с собой бизнес-миссии», — сообщил он.
Папушенко добавил, что все региональные министерства работали с приехавшими бизнесменами, используя столь уникальную возможность для рекламы области.
Ранее бывший спортивный директор футбольного клуба «Ростов» Пол Эшуорт поделился впечатлениями от организации ЧМ-2018.
Также Nation News сообщало, что во время матчей границу Калининградской области пересекли около 300 тыс. человек.