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До декабря отремонтируют улицы Добролюбова, Радищева и Данилы Зверева
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До декабря отремонтируют улицы Добролюбова, Радищева и Данилы Зверева 

e1.ru 5 июля 2018
Фото: e1.ru
До конца декабря этого года в Екатеринбурге отремонтируют улицу Добролюбова, Радищева от Добролюбова до 8 Марта и Данилы Зверева от Блюхера до Волховской.
Согласно документам, которые опубликованы на портале госзакупок, на ремонт уйдёт 52,1 миллиона рублей. Закончить работы должны до 25 декабря 2018 года.
— На этих участках будут менять дорожное покрытие, тротуары, бордюры, — рассказали в пресс-службе администрации города.
Сейчас ищут подрядчика, который займётся ремонтом. Заявки принимают до 23 июля, а сам аукцион пройдёт 26 июля.
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