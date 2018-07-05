До декабря отремонтируют улицы Добролюбова, Радищева и Данилы Зверева

До конца декабря этого года в Екатеринбурге отремонтируют улицу Добролюбова, Радищева от Добролюбова до 8 Марта и Данилы Зверева от Блюхера до Волховской.

Согласно документам, которые опубликованы на портале госзакупок, на ремонт уйдёт 52,1 миллиона рублей. Закончить работы должны до 25 декабря 2018 года.

— На этих участках будут менять дорожное покрытие, тротуары, бордюры, — рассказали в пресс-службе администрации города.

Сейчас ищут подрядчика, который займётся ремонтом. Заявки принимают до 23 июля, а сам аукцион пройдёт 26 июля.