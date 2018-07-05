Ещё
Американский экс-дипломат рассказал о последствиях антироссийских санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский экс-дипломат рассказал о последствиях антироссийских санкций 

РИА Новости 5 июля 2018
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Закон «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA), который был принят в августе прошлого года, может нести в себе непреднамеренные последствия, заявил в интервью РИА Новости бывший главный координатор санкционной политики госдепартамента США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид.
"Я считаю, что закон CAATSA содержит много хороших и много неуклюжих элементов. Он был составлен в спешке, и это видно. Я думаю, что положение 232 по трубопроводам плохо продумано. Я не фанат «Северного потока-2», но я не верю в использование санкций для атаки на него", — отметил бывший дипломат.
Фрид также полагает, что «положения по обороне могут иметь непреднамеренные последствия». «Если вы выполняете их агрессивно, то у нас возникнут проблемы со всеми покупателями российских вооружений. Мне это не нравится, но, я вас умоляю, Вьетнам? Китай? Индия? Почему мы хотим с ними ссориться, ведь есть же более эффективные способы (противодействия РФ — ред.), если мы не довольны поведением России», — уверен собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за «значительные» транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение закона началось 29 января этого года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.
Данный закон уже вызвал серьезную напряженность в отношениях между США и их партнером по НАТО — Турцией. До принятия санкционного закона между Россией и Турцией велись переговоры о закупке российских систем С-400. Однако теперь американская сторона рассматривает данную сделку как «значительную», и грозится санкциями против Турции и отказом в поставках самолетов F-35 в случае реализации сделки.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло17
Москва ушла под воду10
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение