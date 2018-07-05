Американский экс-дипломат рассказал о последствиях антироссийских санкций 

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Закон «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA), который был принят в августе прошлого года, может нести в себе непреднамеренные последствия, заявил в интервью РИА Новости бывший главный координатор санкционной политики госдепартамента США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид.
"Я считаю, что закон CAATSA содержит много хороших и много неуклюжих элементов. Он был составлен в спешке, и это видно. Я думаю, что положение 232 по трубопроводам плохо продумано. Я не фанат «Северного потока-2», но я не верю в использование санкций для атаки на него", — отметил бывший дипломат.
Фрид также полагает, что «положения по обороне могут иметь непреднамеренные последствия». «Если вы выполняете их агрессивно, то у нас возникнут проблемы со всеми покупателями российских вооружений. Мне это не нравится, но, я вас умоляю, Вьетнам? Китай? Индия? Почему мы хотим с ними ссориться, ведь есть же более эффективные способы (противодействия РФ — ред.), если мы не довольны поведением России», — уверен собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за «значительные» транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение закона началось 29 января этого года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.
Данный закон уже вызвал серьезную напряженность в отношениях между США и их партнером по НАТО — Турцией. До принятия санкционного закона между Россией и Турцией велись переговоры о закупке российских систем С-400. Однако теперь американская сторона рассматривает данную сделку как «значительную», и грозится санкциями против Турции и отказом в поставках самолетов F-35 в случае реализации сделки.