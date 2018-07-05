Два года до турецкой национальной системы ПВО

Вслед за проведением испытаний системы противовоздушной обороны HİSAR появилась информация о двух ее моделях. Передача модели HİSAR-A Вооруженным Силам Турции начнется в 2020 году.

В то время как США НАТО пытаются препятствовать покупке Турцией С-400 у России , турецкая оборонная промышленность продолжает работать полным ходом. Объявлена дата передачи системы противовоздушной обороны HİSAR ВС Турции.

«Мы работаем над созданием национальной системы противовоздушной обороны для перехвата целей на высотах от самых малых до самых больших», — отметил советник по оборонной промышленности Исмаил Демир (İsmail Demir).

В 2020 году начнется передача ВС Турции системы противовоздушной обороны малой дальности HİSAR-A, а в 2021 году — системы противовоздушной обороны средней дальности HİSAR-O.

Работы по нашей национальной системе противовоздушной обороны большой дальности HİSAR-U продолжаются.

Комментарии читателей:

bilgiç: Национальный президент, национальная армия, национальная оборона. Светлое будущее очень близко…

KorCahil: Технология, которой Америка обладала уже в 1970-е годы, у нас будет только в 2020-е, и мы гордимся этим. К счастью, пришел Эрдоган, и мы, наконец, взялись за дело. Если бы не он, мы и в 2050 году не увидели бы это.

ttürk: Какая дальность? 10 километров?

diktatör merkel: Дальность HİSAR-A — 15 километров, HİSAR-O — 25 километров, а дальность С-400 — 400 километров. Так что не надо слишком преувеличивать и сообщать об этом так, словно мы создали С-400. Все это не дальнобойные комплексы. Вы дальность их не написали, а я написал, и, дай бог, вы опубликуете мой комментарий.

aklı yok fikri var: Так ли критична большая дальность для системы противовоздушной обороны? Это оборонительные ракеты. То есть для того, чтобы сбивать нарушившие границы самолеты, ракеты и прочее.

ay yıldız: Предполагается, что дальность HİSAR-U составит 100-150 километров, а высота поражения цели — 20 километров. Дальность С-400 — 400 километров, высота поражения цели — 30 километров. В плане технологий будет полезно, если вторая партия С-400 будет произведена в Турции.

Son Mühür: Очень хорошо, но не поздно ли? Желаю успехов.

Kolay Hedef: «Не покупайте С-400», — надрываются США. А все потому, что, если в будущем Турция будет создавать проблемы, любое поддерживаемое Америкой государство должно иметь возможность без труда нанести по нам удар.

JAX: Главное — Hisar U…

asdasdas: НАТО отказала, мы сами сделали. Не дали «Пэтриоты» (Patriot) — без вас справимся. Танки, пушки, ружья, самолеты — все будет. Скоро дадим НАТО пинок и войдем в ШОС

Bir: Хотя пока межконтинентальная баллистическая ракета, С-500 и тому подобное — не в наших силах, если будем работать, то сделаем. Да подарит Аллах нам силы и ясный ум.