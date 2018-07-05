Над рублем нависла серьезная угроза

Аналитики рассказали, какие факторы в перспективе могут ощутимо повлиять на позиции рубля. Основной угрозой для отечественной валюты в ближайшее время будет отток капитала с развивающихся рынков из-за ужесточения требований США для импортных товаров.

В первую очередь влияние на позиции рубля окажет большой объем покупок иностранной валюты Министерством финансов . При этом серьезных изменений курса до конца недели эксперты не ожидают.

Президент США Дональд Трамп , в свою очередь, объявил о следующем шаге в торговой войне. Так, Вашингтон намерен ввести 25-процентные пошлины на европейские автомобили, если ЕС не снимет торговые ограничения для американских поставщиков, передает RG.ru

Обострение торговых отношений между США, Китаем , Евросоюзом и другими странами оказывает негативное влияние на мировые рынки. «На развивающихся рынках это отражается в первую очередь через ослабление национальных валют», — считает аналитик Дарья Желаннова

Стоит отметить, что торговые войны сопровождаются валютными, поэтому основной риск для рубля исходит именно из этой области. Поддержку ценам на нефть в первую очередь оказывают данные по снижению запасов сырья в США. «Недавние новости о блокировке портов в Ливии и сокращении добычи в Иране из-за американских санкций также не дают котировкам черного золота снижаться. Высокие цены на нефть оказывают существенную поддержку курсу рубля», — отметил аналитик Андрей Кочетков

Ранее Минфин объявил о сумме июльских покупок валюты, которая составила 347,7 миллиарда рублей. Таким образом, этот показатель до сих пор остается весьма высоким.