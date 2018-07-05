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Над рублем нависла серьезная угроза
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Над рублем нависла серьезная угроза 

Дни.ру 5 июля 2018
Фото: Дни.ру
Аналитики рассказали, какие факторы в перспективе могут ощутимо повлиять на позиции рубля. Основной угрозой для отечественной валюты в ближайшее время будет отток капитала с развивающихся рынков из-за ужесточения требований США для импортных товаров.
В первую очередь влияние на позиции рубля окажет большой объем покупок иностранной валюты Министерством финансов. При этом серьезных изменений курса до конца недели эксперты не ожидают.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о следующем шаге в торговой войне. Так, Вашингтон намерен ввести 25-процентные пошлины на европейские автомобили, если ЕС не снимет торговые ограничения для американских поставщиков, передает RG.ru.
Обострение торговых отношений между США, Китаем, Евросоюзом и другими странами оказывает негативное влияние на мировые рынки. «На развивающихся рынках это отражается в первую очередь через ослабление национальных валют», — считает аналитик Дарья Желаннова.
Стоит отметить, что торговые войны сопровождаются валютными, поэтому основной риск для рубля исходит именно из этой области. Поддержку ценам на нефть в первую очередь оказывают данные по снижению запасов сырья в США. «Недавние новости о блокировке портов в Ливии и сокращении добычи в Иране из-за американских санкций также не дают котировкам черного золота снижаться. Высокие цены на нефть оказывают существенную поддержку курсу рубля», — отметил аналитик Андрей Кочетков.
Ранее Минфин объявил о сумме июльских покупок валюты, которая составила 347,7 миллиарда рублей. Таким образом, этот показатель до сих пор остается весьма высоким.
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