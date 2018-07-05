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Су-57 оснастят новейшей сверхдальнобойной ракетой
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Су-57 оснастят новейшей сверхдальнобойной ракетой 

ТВ Центр 5 июля 2018
Фото: ТВ Центр
В России завершается испытание сверхдальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, которая войдет в состав вооружения российских истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, Су-57. Об этом "Известиям" рассказали в Минобороны.
Сообщается, что новая ракета способна уничтожать воздушные цели на расстоянии более 300 километров. Она оснащена неконтактным активным радиолокационным и дублирующим контактным взрывателями.
"Эти дальнобойные ракеты разрабатываются в рамках концепции развития систем вооружения, которые видят и стреляют дальше, чем противник. Они предназначены для борьбы с самолетами, которые не заходят в зону поражения ПВО, стараясь нанести удары вне зоны досягаемости. Сбить носитель всегда эффективней, чем бороться с ракетами", — рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
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