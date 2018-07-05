Су-57 оснастят новейшей сверхдальнобойной ракетой

России завершается испытание сверхдальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, которая войдет в состав вооружения российских истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, Су-57. Об этом "Известиям" рассказали в Минобороны

Сообщается, что новая ракета способна уничтожать воздушные цели на расстоянии более 300 километров. Она оснащена неконтактным активным радиолокационным и дублирующим контактным взрывателями.