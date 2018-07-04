Работы на местности по реконструкции набережной реки Белой в Уфе начнутся в следующем году

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В правительстве Башкирии прошло совещание, в ходе которого рассмотрены вопросы планировки и межевания территории, сроков оформления необходимой документации и проведения строительно-монтажных работ. В настоящее время продолжается реализация второй очереди проекта. Ведется согласование границ земельного участка с выделением зон для проезда автомобилей и пешеходного движения. -До конца года мы должны получить полностью готовый проект, чтобы уже в марте 2019 начать работы на местности, — отметил вице-премьер правительства РБ Фархад Самедов Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook