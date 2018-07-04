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Работы на местности по реконструкции набережной реки Белой в Уфе начнутся в следующем году
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Работы на местности по реконструкции набережной реки Белой в Уфе начнутся в следующем году 

ГОРОБЗОР.РУ 4 июля 2018
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В правительстве Башкирии прошло совещание, в ходе которого рассмотрены вопросы планировки и межевания территории, сроков оформления необходимой документации и проведения строительно-монтажных работ. В настоящее время продолжается реализация второй очереди проекта. Ведется согласование границ земельного участка с выделением зон для проезда автомобилей и пешеходного движения.
-До конца года мы должны получить полностью готовый проект, чтобы уже в марте 2019 начать работы на местности, — отметил вице-премьер правительства РБ Фархад Самедов.
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