Жители горного Дагестана собрали более 50 млн рублей на строительство «народной дороги»

МАХАЧКАЛА, 4 июля. / ТАСС /. Жители горного Дагестана собрали более 50 млн рублей на строительство дороги, которая свяжет равнинную часть республики с горными районами в обход существующего Гимринского тоннеля, уже проложено 17 из 30 км дороги, рассказал ТАСС руководитель по предпринимательству и инвестициям Дагестана Башир Магомедов

"Инициативная группа жителей строит дорогу без привлечения государственных денег, этот проект называется «Народная дорога» или «Бузнаса нух» (по-аварски — «Дорога предков»). Дорога пройдет обход Гимринского тоннеля, от села Чиркей до места слияния рек Андийское и Аварское Койсу… Ее общая протяженность — больше 30 км, сейчас проложено уже 17 км, по данным инициаторов проекта, собрано уже больше 50 млн рублей", — сказал Магомедов.

По его словам, строительство ведется по правому берегу Чиркейского водохранилища, где еще в начале XIX века проходила единственная дорога, соединявшая горные села с равнинной частью Дагестана.

По словам представителя инициативной группы Исмаалдибира Шихабудинова, идея строительства принадлежит Магомедкамилю Дибирову, принимавшему участие в крупных республиканских стройках в том числе Гимринского тоннеля и Чиркейской ГЭС. Сейчас он руководит строительством «Народной дороги», средства на которое собирают всем миром.

"Прямо на дороге установлена касса, куда любой может положить пожертвование — любую сумму денег, которые пойдут на возрождение «Дороги предков»… Я знаю людей, которые по тысяче рублей дали на это строительство, а кто-то дал миллион. Все взносы и все сделанные работы записывается в толстую общую тетрадь — сейчас она заполнена примерно наполовину", — рассказал Шихабудинов.

Один из самых красивых маршрутов

По его словам, люди участвуют в строительстве дороги не только деньгами — кто-то бесплатно дал технику, кто-то солярку, запчасти. «Сейчас на дорогу потрачено примерно 50 млн рублей, но работ там сделано миллиарда на полтора», — сказал собеседник агентства.

Строительство «Народной дороги» началось в 2015 году, при существующих темпах завершить его планируют в 2019 году. Ширина дорожного полотна на всем протяжении составит 8-12 м, кроме того, по планам строителей, на этом участке пусти появится новый мост через реку Аварское Койсу.

Ожидается, что новая дорога существенно сократит и сделает более удобным путь с равнины в 12 горных районов Дагестана — по словам местных жителей, сейчас, если Гимринский тоннель по каким-либо причинам закрывается, автомобилистам приходится делать «крюк» более чем в 100 км. Кроме того, «Бузнаса нух» станет одним из самых красивых маршрутов в Дагестане и послужит привлечению туристов.

"В одном месте уже сделана панорамная площадка, с которой на высоте 300 метров открывается панорама Чиркейского водохранилища. Это место будет интересно для туристов, а проезжающие смогут остановиться там, чтобы отдохнуть… До конца следующего года рассчитываем пробить всю дорогу без твердого покрытия, пока она будет гравийно— грунтовая ", — пояснил Шихабудинов.