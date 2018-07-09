Посольство в США призвало Вашингтон прекратить притеснять российские СМИ

МОСКВА , 9 июл — РИА Новости . Положение американских СМИ в России легко исправить, для этого Вашингтону нужно исключить российские СМИ из своего списка иноагентов, заявили в посольстве РФ в США

Ранее пресс-секретарь госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что, по ее мнению, в России «подавляется свобода прессы», а также осудила Москву за то, что она «выбрала в качестве мишени» радиостанции «Радио Свободная Европа/ Радио Свобода » и "Голос Америки" , «претворяя в жизнь» закон об «иностранных агентах». Глава пресс-службы американского госдепа призвала РФ «уважать реализацию фундаментальных свобод, в том числе свободу выражения».

"Госдеп недоволен, что только финансируемые из американского бюджета СМИ оказались в российском списке иностранных агентов. Это легко исправить. Главное условие — прекратить преследовать российские СМИ в США и вывести их из американского списка иноагентов", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Как отметили в диппредставительстве, подобная реакция США на «возможные очередные законодательные ограничения его вмешательства в внутренние дела России» предсказуема. «Вашингтону не нравится, когда установленные им для других правила начинают применяться в отношении него самого», — заявили в посольстве.

"У Вашингтона нет ни морального, ни юридического права требовать что-либо у других стран, вмешательство во внутренние дела которых в нарушение устава ООН и Хельсинкского заключительного акта является официальной политикой США", — говорится в сообщении диппредставительства.