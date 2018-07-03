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Дополнительные полмиллиарда получит Прикамье из федерального бюджета на ремонт дорог
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Дополнительные полмиллиарда получит Прикамье из федерального бюджета на ремонт дорог 

РИА «ФедералПресс» 3 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Дотация из резервного фонда России позволит ускорить строительство и реконструкцию дорог регионального и местного значения, прокомментировала министр финансов Прикамья Елена Чугарина. Речь идет о таких объектах, как Восточный обход Перми, обход поселка Куеда, участок дороги Березники — Соликамск.
Кроме того, в текщем году продолжится строительство обхода Чусового, дорог Полазна — Чусовой» и Частые — Бабка, шоссе Космонавтов. В планах на ближайшую трехлекту — ремонт и реконструкция 44,5 км дорог, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Напомним, в Перми стартовал второй этап ремонта улицы Уральской.
Фото: gorodperm.ru
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