Дополнительные полмиллиарда получит Прикамье из федерального бюджета на ремонт дорог 

Дотация из резервного фонда России позволит ускорить строительство и реконструкцию дорог регионального и местного значения, прокомментировала министр финансов Прикамья Елена Чугарина. Речь идет о таких объектах, как Восточный обход Перми, обход поселка Куеда, участок дороги Березники — Соликамск.
Кроме того, в текщем году продолжится строительство обхода Чусового, дорог Полазна — Чусовой» и Частые — Бабка, шоссе Космонавтов. В планах на ближайшую трехлекту — ремонт и реконструкция 44,5 км дорог, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Напомним, в Перми стартовал второй этап ремонта улицы Уральской.
Фото: gorodperm.ru