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В Кирове начнут выпускать новые шины
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В Кирове начнут выпускать новые шины 

Quto.ru 2 июля 2018
Фото: Quto.ru
Pirelli инвестирует в «Киров Тайр» более 3 млрд рублей. Совместное предприятие итальянского шинника и госкорпорации «Ростех» нарастит производственные мощности для увеличения выпуска продукции высокой размерности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Новый шаг и новый вызов для завода — переход на ассортимент 16-17 дюймов. Проект «Трансформация» предполагает переформатирование кировского производства, после которого предприятие станет лидером в этом сегменте не только среди предприятий Pirelli, но и в мире. Уже в 2019 году планируется выпустить более 1 млн 17-дюймовых шин», — пояснил глава ООО «ПК „Киров Тайр“ Юрий Грибанов.
Ранее, в период с 2011 по 2017 годы, компания Pirelli уже инвестировала в кировский завод более 130 млн евро. Это позволило существенно модернизировать оборудование предприятия. Сегодня более половины производимой в Кирове шинной продукции отправляется на экспорт. Кроме того, „Киров Тайр“ поставляет свою продукцию на конвейеры отечественных подразделений Volkswagen, Skoda, KIA, Renault, и GM-АвтоВАЗ.
Полностью реализацию проекта по новой модернизации кировской площадки Pirelli планируется завершить до 2021 года.
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