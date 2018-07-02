В Кирове начнут выпускать новые шины

Pirelli инвестирует в «Киров Тайр» более 3 млрд рублей. Совместное предприятие итальянского шинника и госкорпорации «Ростех» нарастит производственные мощности для увеличения выпуска продукции высокой размерности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Новый шаг и новый вызов для завода — переход на ассортимент 16-17 дюймов. Проект «Трансформация» предполагает переформатирование кировского производства, после которого предприятие станет лидером в этом сегменте не только среди предприятий Pirelli, но и в мире. Уже в 2019 году планируется выпустить более 1 млн 17-дюймовых шин», — пояснил глава ООО «ПК „Киров Тайр“ Юрий Грибанов

Ранее, в период с 2011 по 2017 годы, компания Pirelli уже инвестировала в кировский завод более 130 млн евро. Это позволило существенно модернизировать оборудование предприятия. Сегодня более половины производимой в Кирове шинной продукции отправляется на экспорт. Кроме того, „Киров Тайр“ поставляет свою продукцию на конвейеры отечественных подразделений Volkswagen, Skoda, KIA, Renault , и GM-АвтоВАЗ.

Полностью реализацию проекта по новой модернизации кировской площадки Pirelli планируется завершить до 2021 года.