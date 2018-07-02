Лыткарино привлекло в 2017 году 5,7 млрд рублей инвестиций

Городской округ Лыткарино Подмосковье привлек по итогам 2017 года 5,7 млрд руб. инвестиций. Доходы его городского бюджета выросли в прошлом году на 19%, в нем было создано более 360 новых рабочих мест, заявил глава муниципалитета Евгений Серегин в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

«Мы в Лыткарино реализовали ряд важных программ, о которых просили нас жители — это развязка, спортивный комплекс, благоустройство дворов, подъездов», — сказал Воробьев, открывая встречу.

По словам Серегина, в минувшем году в Лыткарино был открыт крупнейший в России Центр по хранению, обработке и защите информации. Введен в эксплуатацию многофункциональный спорткомплекс «Арена Лыткарино» с бассейном. В нем занимаются ребята из спортивных школ округа по плаванию, футболу, легкой атлетике, проходят соревнования по единоборствам. Капитально отремонтированы городская поликлиника № 2, детская поликлиника, гимназия № 4, три детских сада.

Важным событием для городского округа стало открытие развязки на пересечении Лыткаринского шоссе и магистрали М-5 «Урал» , добавил он.

«Транспортная ситуация в городе стала совершенно другой: жители теперь утром за 15 минут доезжают до МКАД и вечером тоже не испытывают никаких проблем. Это и экономически очень целесообразно, потому что много транспорта в промышленные комплексы едет, на наши предприятия», — отметил в ходе встречи Серегин.

По итогам встречи Воробьев поручил главе г.о. в кратчайшие сроки выйти из «красных зон» в таких направлениях, как капремонт МКД, программа «Чистая вода», раздельный сбор мусора, вывоз отходов из ИЖС.