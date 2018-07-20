Ещё
Актриса «Уральских пельменей» Михалкова подала документы на выборы в гордуму Екатеринбурга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Актриса «Уральских пельменей» Михалкова подала документы на выборы в гордуму Екатеринбурга 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: ЕАН
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова подала документы в избирательную комиссию Екатеринбурга для участия в сентябрьских выборах в гордуму. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель горизбиркома Илья Захаров.
"Юлия Михалкова подала документы как самовыдвиженец по девятому округу. Теперь ей до 25 июля надо собрать около 300 подписей в свою поддержку", — сказал он.
Захаров добавил, что в этом округе подали документы кандидаты от партий, в частности, от "Единой России" ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", а также "Яблока".
Ранее в 2016 году Михалкова участвовала в праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму. По итогам она вошла в первую тройку победителей, однако потом сняла свою кандидатуру.
Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9 сентября 2018 года.
ТАСС: последние новости
Второй экземпляр самолета МС-21-300 перелетел из Иркутска в Жуковский Суд объявил перерыв по делу выдвигавшегося в мэры Москвы Михаила Балакина до 23 июля ВКС РФ получат в 2018 году 10 истребителей Су-35С
Комментарии  Ещё 112 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии389
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец34
На Украине раскопали могилу ведьмы36
Еще один туроператор прекратил свою деятельность14
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России324
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение