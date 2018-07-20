Актриса «Уральских пельменей» Михалкова подала документы на выборы в гордуму Екатеринбурга 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова подала документы в избирательную комиссию Екатеринбурга для участия в сентябрьских выборах в гордуму. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель горизбиркома Илья Захаров.
"Юлия Михалкова подала документы как самовыдвиженец по девятому округу. Теперь ей до 25 июля надо собрать около 300 подписей в свою поддержку", — сказал он.
Захаров добавил, что в этом округе подали документы кандидаты от партий, в частности, от "Единой России" ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", а также "Яблока".
Ранее в 2016 году Михалкова участвовала в праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму. По итогам она вошла в первую тройку победителей, однако потом сняла свою кандидатуру.
Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9 сентября 2018 года.