ЕС может ввести пошлины на поставку кетчупа из США

ЕС может ввести пошлины по поставку популярных товаров из США , включая кетчуп, если Вашингтон введет пошлины в 20% на импортируемые из Евросоюза автомобили, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Объем товаров, которых могут обложить пошлинами, составляет €18 млрд Помимо кетчупа, в список планируется включить замороженную рыбу, изюм, чемоданы и лейкопластыри. Ранее в июне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести пошлины в 20% на ввоз автомобилей из ЕС. По его словам, ЕС уже долгое время сохраняет пошлины и торговые барьеры в отношении американских компаний. По оценкам ЕС, данные пошлины ударят по продукции Евросоюза общей стоимостью €58 млрд, отмечает FT. Как в начале июля сообщало издание, Еврокомиссия предупредила США, что примет контрмеры в случае введения Вашингтоном повышенных пошлин на импорт автомобилей из ЕС. ЕС не исключил, что может ввести ответные пошлины на американские товары почти на $300 млрд