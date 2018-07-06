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ЕС может ввести пошлины на поставку кетчупа из США
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ЕС может ввести пошлины на поставку кетчупа из США 

Rambler News Service 6 июля 2018
Фото: News.ru
ЕС может ввести пошлины по поставку популярных товаров из США, включая кетчуп, если Вашингтон введет пошлины в 20% на импортируемые из Евросоюза автомобили, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
Объем товаров, которых могут обложить пошлинами, составляет €18 млрд Помимо кетчупа, в список планируется включить замороженную рыбу, изюм, чемоданы и лейкопластыри.
Ранее в июне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести пошлины в 20% на ввоз автомобилей из ЕС. По его словам, ЕС уже долгое время сохраняет пошлины и торговые барьеры в отношении американских компаний. По оценкам ЕС, данные пошлины ударят по продукции Евросоюза общей стоимостью €58 млрд, отмечает FT.
Как в начале июля сообщало издание, Еврокомиссия предупредила США, что примет контрмеры в случае введения Вашингтоном повышенных пошлин на импорт автомобилей из ЕС. ЕС не исключил, что может ввести ответные пошлины на американские товары почти на $300 млрд
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