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Никита Сошников поменял номер на свитере после перехода в «Блюз» Райана О'Райлли
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Никита Сошников поменял номер на свитере после перехода в «Блюз» Райана О'Райлли 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: superomsk.ru
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников поменял номер на игровом свитере после перехода в команду канадского форварда Райана О'Райлли, информирует официальный «твиттер» клуба.
Оба хоккеиста в течение своей карьеры привыкли играть под №90, поэтому одному из хоккеистов нужно было пойти на уступки. В следующем сезоне Сошников будет выступать под 86-м номером.
Видеоролик, посвящённый смене номера Сошникова, можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».
Сошников перешёл в «Сент-Луис» по ходу минувшего сезона из «Торонто Мэйпл Лифс». В 12 матчах регулярного сезона за «музыкантов» 24-летний форвард забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. В составе сборной России Никита принял участие в чемпионате мира 2018 года, где в четырёх играх набрал 3 (0+3) очка.
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