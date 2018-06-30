Парламент Никарагуа разрешил военным из РФ, США и других стран тренироваться в республике

США, Венесуэлы, ТАСС , 30 июня. Национальная ассамблея (парламент) Никарагуа разрешила военным из России Кубы и некоторых других стран проводить тренировки на территории центральноамериканской республики. Об этом сообщил в пятницу Canal 4.

Одобренный депутатами указ президента Даниэля Ортеги позволяет военнослужащим, самолетам и кораблям из России, США, Кубы, Мексики , Венесуэлы, Гватемалы , Сальвадора, Гондураса Доминиканской Республики и Тайваня «находиться на территории Никарагуа в гуманитарных целях, с целью проведения тренировки, обучения и обмена опытом» во втором полугодии 2018 года.

Согласно документу, который был отправлен в парламент, российские военные, в частности, смогут прибыть в страну для совместных с ВВС Никарагуа учениях по «предоставлению помощи в условиях стихийных бедствий» и «борьбе с наркоторговлей и транснациональной организованной преступности». В указе также говорится, что военные двух стран обменяются опытом «в операциях против незаконных действий в Карибском море и Тихом океане».

На внеочередном заседании парламента присутствовали 89 из 92 депутатов.