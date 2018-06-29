Краснодару нужно 8 миллиардов рублей для строительства транспортного коридора из центра города к трасе М-4 «Дон» 

Краснодар. 29 июня — Новая Кубань. Краснодар давно нуждается в развитии улично-дорожной сети.
В краевой столице сегодня обсуждали проект строительства транспортного коридора «Володарского — Тихорецкая — М-4 „Дон“.
Он призван оптимизировать работу транспортной инфраструктуры восточной части города.
На данный момент этот проект находится лишь в стадии разработки.
Схемы размещения коридора направлены в краевой и городской департаменты по архитектуре и градостроительству. Там могут быть внесены необходимые корректировки в территориальное планирование, затем может потребоваться внесение изменений в соответствующую госпрограмму.
После этого специалисты должны будут приступить к разработке самого проекта.
Планируется, что коридор будет иметь протяженность около 27 километров. Предварительная стоимость проекта оценена в 8,1 млрд рублей. На его реализацию уйдет около 6 лет.
В проект входят как объекты местного значения, так и регионального.
Проведение конкурсных процедур предварительно должно начаться уже 20 августа.
— Это, конечно, глобальная задача. Но благодаря этому транспортному коридору мы сможем обеспечить городу развитие, сегодня Краснодару надо дать возможность „дышать“, — подчеркнул первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, проводивший совещание.