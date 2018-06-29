В Твери ремонтируют трамвайные пути

После планового обследования состояния трамвайных путей перед МУП «ПАТП 1» поставлена задача сохранить бесперебойное движение трамвая, обеспечив при этом безо-пасность пассажиров. В этих целях предприятие в ежедневном режиме ведёт работы по текущему ремонту путей.

Проверка состояния трамвайных путей в соответствии с требованиями законодательства проводится дважды в год специализированной аккредитованной организацией. По итогам оче-редного обследования на действующем трамвайном маршруте №5 были выявлены отдельные проблемные участки. Их текущее состояние позволяет сохранять движение трамвая, но обязы-вает перевозчика к принятию мер, обеспечивающих безопасность обслуживания пассажиров. В первую очередь это ограничение скорости подвижного состава и проведение срочного ремонта наиболее уязвимых участков пути.

— Низкая скорость трамвая — это не только неудобство для пассажиров, но и серьёзная техническая проблема, — объясняет заместитель директора МУП «ПАТП 1» по эксплуатации Николай Никитин . — Движение на скорости менее 10 километров в час приводит к перегреву двигателей и повышенному износу вагонов. Поэтому сейчас мы предпринимаем все меры для скорейшего текущего ремонта путей.