В Твери ремонтируют трамвайные пути 

После планового обследования состояния трамвайных путей перед МУП «ПАТП 1» поставлена задача сохранить бесперебойное движение трамвая, обеспечив при этом безо-пасность пассажиров. В этих целях предприятие в ежедневном режиме ведёт работы по текущему ремонту путей.
Проверка состояния трамвайных путей в соответствии с требованиями законодательства проводится дважды в год специализированной аккредитованной организацией. По итогам оче-редного обследования на действующем трамвайном маршруте №5 были выявлены отдельные проблемные участки. Их текущее состояние позволяет сохранять движение трамвая, но обязы-вает перевозчика к принятию мер, обеспечивающих безопасность обслуживания пассажиров. В первую очередь это ограничение скорости подвижного состава и проведение срочного ремонта наиболее уязвимых участков пути.
— Низкая скорость трамвая — это не только неудобство для пассажиров, но и серьёзная техническая проблема, — объясняет заместитель директора МУП «ПАТП 1» по эксплуатации Николай Никитин. — Движение на скорости менее 10 километров в час приводит к перегреву двигателей и повышенному износу вагонов. Поэтому сейчас мы предпринимаем все меры для скорейшего текущего ремонта путей.
В настоящее время МУП «ПАТП-1» проводит первоочередные ремонтные мероприятия собственными силами. Участки, где работы необходимо провести в первую очередь, определяются в соответствии с результатами обследования. Составлена «дорожная карта» — план-график неотложных и перспективных ремонтных работ. На период проведения ремонта расписание движения трамваев по маршруту №5 не меняется, сообщает отдел информации и аналитики администрации города Твери.