Москва рассчитывает приступить к реализации контракта как можно скорее

Правы оказались те, кто утверждал, что Никол Пашинян совсем не случайно выложил на своей фейсбуковской странице фотографию, на которой он изображен за штурвалом российского истребителя Су-30СМ. Выясняется, это фото — не только сигнал, адресованный Азербайджану , но еще знак, подтверждающий готовность Еревана к новому этапу партнерства с Россией в военно-промышленной сфере. Утечка информации, организованная московскими СМИ, свидетельствует о том, что Армения собирается возобновить переговоры об условиях приобретения как минимум одной эскадрильи многофункциональных военных самолетов.

Фотографию на своей странице в «Фейсбук» премьер-министр опубликовал на обратном пути из Арцаха (самоназвание НКР — прим. ред.). Фото было сделано в ереванском аэропорту «Эребуни», на территории которого дислоцируется российская авиабаза. В подписи глава правительства указал, что находится «в кабине одного из лучших истребителей в мире». Специалисты легко узнали машину. Это Су-30СМ. Но чей это самолет? У нас таких, вроде, нет. Уместно предположить, что принадлежит он российским воздушно-космическим силам. Но на российской авиабазе таких истребителей тоже быть не должно. По официальным сведениям, россияне держат в Армении только истребители МиГ-29. Военные эксперты пришли к выводу, что самолет был доставлен в Ереван для проведения тренировочных полетов, а также для демонстрации его возможностей руководству военного ведомства Армении, которое уже не первый год интересуется этой машиной.

В Министерстве обороны Армении еще лет восемь назад была поставлена задача разработать концепцию обновления военного авиапарка. Дело в том, что часть имеющихся на вооружении советских истребителей Су-25 и Су-27 устарела как морально, так и физически. Параллельно с работой по их капитальному ремонту и модернизации в военном ведомстве подумывают и о закупе новых более современных боевых машин. Согласно неофициальным, но достоверным сведениям, на которые ссылаются авторитетные российские издания, еще в 2012-м году был подписан предварительный контракт на поставку 12 истребителей последнего поколения. Источники московской газеты «Коммерсант» утверждают, что «соглашение в силу так и не вступило из-за финансовых трудностей заказчика». По данным обозревателя издания, «с тех пор стороны периодически и безуспешно обсуждали перспективы практической реализации контракта». Есть сведения о том, что за несколько месяцев до смены власти в Ереване министр обороны Армении проинформировал своего российского коллегу о том, что заключение окончательного контракта откладывается как минимум до 2024-го года. Эта новость должна была всерьез опечалить руководство военно-промышленного комплекса России, так как именно с армянским заказом в Москве связывали надежды на обеспечение полной загрузки Иркутского авиастроительного завода. Дело в том, что руководство ВПК поставило перед собой задачу в 2022-м году прекратить сборку Су-30СМ на Иркутском заводе и начать там производство более современных Су-35. Но чтобы цеха не простаивали, срочно нужен контракт хотя бы на одну эскадрилью. Именно потому, как пишет «Коммерсант», «Москва рассчитывает приступить к реализации контракта как можно скорее».

По утверждению «Коммерсанта», после смены власти в Ереване от нового руководства Армении «поступили определенные сигналы на расширение военно-технического сотрудничества». Судя по всему, Москва нашла способ вновь пробудить у армян интерес к сделке. Можно лишь догадываться, каким именно образом этого удалось добиться. Но нет сомнений в том, что фото Пашиняна за штурвалом Су-30СМ заметно приблизит сроки реализации достигнутых шесть лет назад соглашений. И хотя в корпорации «Рособоронэкспорт» и в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сведения о возобновлении переговоров с армянами официально не подтверждают, косвенные источники позволяют судить о том, что заключение окончательного контракта уже не за горами. Сетевое издание «Регнум» в понедельник со ссылкой на анонимный информированный источник в Министерстве обороны сообщило о выходе переговоров о приобретении Арменией эскадрильи истребителей Су-30СМ «на продвинутую стадию».

Что же из себя представляют боевые машины Су-30СМ и как их появление на ангарах ВВС Армении скажется на обороноспособности страны? Этот современный двухместный истребитель, относящийся к истребителям поколения 4++, многофункционален. Самолет призван решать задачи как в воздухе, так и на суше. Его главный конек — способность наносить высокоточные удары по наземным целям. Су-30СМ оснащен орудиями, бьющими по целям на расстоянии до 285 километров. Выпущенные истребителем сверхточные противорадиолокационные ракеты летят на излучение радара противника. По своим техническим характеристикам Су-30СМ близок к американским истребителям «F-16» и британо-германским «Еурофайтер файтун». Российские военные эксперты утверждают, что по целому ряду показателей Су-30СМ превосходит конкурентов. Так, известно, что в ходе состоявшихся в 2015-м году в Британии международных авиационных учений соперничество «Еурофайтер файтун» Королевских ВВС Британии и Су-30 военно-воздушных сил Индии увенчалось полным разгромом англичан. Индусы одержали победу со счетом 12:0. Су-30 (в различных модификациях) является наиболее удачным и массовым российским экспортным истребителем. Его закупили 11 стран. Среди них Индия и, что весьма примечательно, Китай , который сам производит истребители этого класса.

Среди преимуществ Су-30 — относительно низкая цена. Боевая машина в полной мере оправдала себя в ходе военных действий в Сирии . Для нас преимуществом будет и то, что не потребуется реорганизовывать инфраструктуру сервисного обслуживания. Ведь на истребителях четвертого поколения немало деталей от Су-25, которые наши военные авиаторы изучили вдоль и поперек. Важно заметить, что, говоря о продаже Армении самолетов Су-30, российские СМИ пишут именно о его модификации СМ. Дело в том, что для экспорта в развивающиеся страны российский ВПК разработал несколько упрощенных модификаций, уступающих по своим характеристикам базовой модели. Для Вьетнама создана модификация Су-30МК2В, для Венесуэлы — Су-30МК2V, для Алжира — Су-30МКИ, для Малайзии — Су-30МКИ. Нам же собираются продать именно Су-30СМ. Такие состоят только на вооружении воздушно-космических сил России. Пополнение авиапарка армянских ВВС такими современными машинами несомненно будет способствовать укреплению мощи армянской армии. Вот что об этом пишет российское сетевое издание «Регнум»: «Ударные возможности же Су-30СМ позволят эффективно бороться с ПВО Азербайджана. Появление на вооружении армянских Вооруженных сил истребителей Су-30СМ заметно повысит наступательные возможности Еревана и Степанакерта, а также поставит под еще большую угрозу стратегическую нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана и другие ключевые инфраструктурные цели, что сыграет дополнительную роль в обеспечении сдерживания от полномасштабной войны».

По сведениям газеты «Коммерсант», имея в виду членство Армении в ОДКБ, Москва готова продать Еревану истребители не по коммерческим экспортным ценам, а по внутрироссийским. Можно также предположить, что поставки будут осуществлены в кредит. До сих пор основная часть российского оружия нам поставлялась именно в счет кредитов. Примечательно, что Баку тоже интересуется российскими истребителями конструкторского бюро «Сухой» . Но о приобретении Азербайджаном Су-30СМ речи до сих пор не было. Можно не сомневаться в том, что в случае закупа Арменией истребителей четвертого поколения Азербайджан постарается сделать то же самое. (Сейчас на вооружении ВВС соседней страны имеются лишь 40 советских штурмовиков Су-25 и эскадрилья истребителей МиГ-29.) Баку давно уже ведет переговоры с Исламабадом о приобретении партии истребителей «JF-17 Thunder» пакистано-китайского производства. Эти машины, созданные на базе советских самолетов МИГ-21, в реальности уступают российским Су-30СМ почти по всем показателям. Потому Алиев , скорей всего, вынужден будет искать альтернативу предложению пакистанцев. Все тот же «Коммерсант» прозрачно намекает на то, что Азербайджану стоит задуматься о приобретении истребителей пятого поколения Су-35. Мол, только в этом случае Алиев сможет «переплюнуть» армян. Говоря о перспективе продажи Армении самолетов Су-30СМ, российский военный эксперт, сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко заявил: «Данная поставка должна быть сбалансирована предложением Азербайджану истребителей Су-35».

Выходит, закупив истребители четвертого поколения, мы можем спровоцировать Азербайджан на приобретение боевых машин пятого поколения. Россия же неплохо на этом заработает. Но не столько за наш счет, сколько за счет Азербайджана, который, в отличие от Армении, покупает российское оружие по мировым экспортным ценам. Выходит, Алиев будет платить и за себя, и за нас. Что ж, если гонка вооружений неизбежна, лучше, чтобы часть нашего оружия оплачивал Азербайджан, чем мы сами. Только вот интересно, что об этом думает азербайджанский налогоплательщик. Осознает ли он, что для нагнетания гонки вооружений Ильхам Алиев берет из его кармана денег гораздо больше, чем дает на оборону налогоплательщик Армении? Как долго азербайджанский обыватель готов это терпеть?..