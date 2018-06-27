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ЕЭК: Россия обсуждает со странами ЕАЭС возможность ответа на пошлины США
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ЕЭК: Россия обсуждает со странами ЕАЭС возможность ответа на пошлины США 

RT на русском 3 часа назад
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявили, что Россия обсуждает с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) возможность введения ответных мер на американские пошлины.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.
«Действительно, с такой инициативой выступает российская сторона. Сейчас она обсуждается с партнёрами по ЕАЭС — уполномоченными органами государств-членов», — сообщили в пресс-службе.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству экономического развития подготовить ответ на пошлины США.
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