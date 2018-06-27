ЕЭК: Россия обсуждает со странами ЕАЭС возможность ответа на пошлины США

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«Действительно, с такой инициативой выступает российская сторона. Сейчас она обсуждается с партнёрами по ЕАЭС — уполномоченными органами государств-членов», — сообщили в пресс-службе.