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Велодорожку вдоль Фонтанки достроили до Московского проспекта
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Велодорожку вдоль Фонтанки достроили до Московского проспекта 

Собака.ru 29 июня 2018
Фото: Собака.ru
На четной стороне набережной Фонтанки продлили велополосу до Московского проспекта. Новый кусок, как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, сдан 29 июня. Работы проводились от Гороховой улицы до 112 дома по набережной — это уже за Московским проспектом. В планах Смольного на 2018 год продлить велополосу на обеих сторонах набережной до Старо-Петергофского проспекта, то есть вдоль всей реки. Напомним, о скором завершении работ накануне сообщала советник вице-губернатора Петербурга по велотранспорту Дарья Табачникова — по ее словам, дорожка достроена до Измайловского проспекта. Полоса вдоль Фонтанки — камень преткновения для велотранспорта. Она регулярно запаркована машинами, а зимой завалена снегом. Активисты сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, как очистить велополосы Петербурга от припаркованных автомобилей.
В Петербурге появился первый велосветофор, регулирующий движение велосипедистов. Объект установлен у пешеходного перехода около дома 45 по Морской набережной, идущей вдоль Малой Невы, Петровского фарватера и Финского залива.
По материалам «Фонтанки»
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