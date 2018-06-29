Велодорожку вдоль Фонтанки достроили до Московского проспекта

На четной стороне набережной Фонтанки продлили велополосу до Московского проспекта. Новый кусок, как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга , сдан 29 июня. Работы проводились от Гороховой улицы до 112 дома по набережной — это уже за Московским проспектом. В планах Смольного на 2018 год продлить велополосу на обеих сторонах набережной до Старо-Петергофского проспекта, то есть вдоль всей реки. Напомним, о скором завершении работ накануне сообщала советник вице-губернатора Петербурга по велотранспорту Дарья Табачникова — по ее словам, дорожка достроена до Измайловского проспекта. Полоса вдоль Фонтанки — камень преткновения для велотранспорта. Она регулярно запаркована машинами, а зимой завалена снегом. Активисты сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, как очистить велополосы Петербурга от припаркованных автомобилей.

В Петербурге появился первый велосветофор, регулирующий движение велосипедистов. Объект установлен у пешеходного перехода около дома 45 по Морской набережной, идущей вдоль Малой Невы, Петровского фарватера и Финского залива.

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