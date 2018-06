Guardian назвал США «страной-изгоем»

Однако это не следствие его «непоследовательной политики» — успех Трампа в том, что он способен общаться с людьми, вызывая у них сильные эмоции, становиться вирусным и заставлять людей думать, что он их понимает, отмечает автор.

The Guardian пишет, что подобные техники мастерства коммуникации Трампа описаны книге Джо Ромма «Как стать вирусным и добраться до миллионов» (How To Go Viral and Reach Millions).