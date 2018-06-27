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Guardian назвал США «страной-изгоем»
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Guardian назвал США «страной-изгоем» 

Газета.Ru 27 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Британская газета The Guardian пишет, что президент США Дональд Трамп превратил государство в страну-изгоя, которая столкнулась с критикой из-за разделения семей мигрантов, а также отказалась от единственного реального шанса стабилизировать климат, покинув Парижское соглашение по климату, пишет автор издания Джон Абрахам.
Однако это не следствие его «непоследовательной политики» — успех Трампа в том, что он способен общаться с людьми, вызывая у них сильные эмоции, становиться вирусным и заставлять людей думать, что он их понимает, отмечает автор.
The Guardian пишет, что подобные техники мастерства коммуникации Трампа описаны книге Джо Ромма «Как стать вирусным и добраться до миллионов» (How To Go Viral and Reach Millions).
Ранее видео, на котором вице-президент США Майк Пенс копирует действия президента США Дональда Трампа, стало вирусным.
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