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Около здания самарской мэрии подняли флаги Бразилии и Мексики
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Около здания самарской мэрии подняли флаги Бразилии и Мексики 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Слева — флаг Мексики, зелёный с жёлтым ромбом — флаг Бразилии
В пятницу, 29 июня, рядом со зданием администрации Самары затрепетали на ветру знамёна Бразилии и Мексики. Сборные этих стран встретятся 2 июля на стадионе «Самара Арена» в рамках 1/8 финала футбольного чемпионата мира. Этот матч станет пятой по счёту игрой мундиаля для Самары.
Поднимать флаги играющих государств в городе-организаторе за пару дней до матча полагается по правилам FIFA.
— Самара в ожидании большого футбола! — прокомментировали представители мэрии.
Знамёна заняли почётные места
В предыдущих сражениях сборная Мексики набрала 6 очков и заняла второе место в группе F. Свой последний матч на групповом этапе мексиканцы проиграли шведам. Бразильцы, обыграв команду Сербии со счетом 2:0, набрали 7 очков и стали лидерами группы E.
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