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На ВДНХ прочтут лекцию о творческом тандеме Владимира Маяковского и Александра Родченко
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На ВДНХ прочтут лекцию о творческом тандеме Владимира Маяковского и Александра Родченко 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
В среду, 27 июня, на ВДНХ состоится очередное мероприятие в рамках цикла лекций о Владимире Маяковском — гости обсудят творческий тандем Владимира Маяковского и Александра Родченко.
«Владимир Маяковский создал вокруг себя коллектив из самых ярких креаторов 1920-х годов — художников, фотографов, поэтов, которые визуализировали идеи советской агитации в плакатах, упаковках и слоганах. Плакаты творческого тандема Маяковского и Родченко нам и сейчас кажутся актуальными. Участники встречи узнают, как работали рекламные технологии молодой советской республики, как писались партийные брифы и как работал творческий коллектив первой советской рекламной фабрики. Мероприятие проведет москвовед Татьяна Воронцова», — сообщили в пресс-службе ВДНХ.
Всех желающих ждут в лектории павильона «Рабочий и колхозница» на проспекте Мира, дом 123Б в 19.00. (ск)
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