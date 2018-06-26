На ВДНХ прочтут лекцию о творческом тандеме Владимира Маяковского и Александра Родченко

В среду, 27 июня, на ВДНХ состоится очередное мероприятие в рамках цикла лекций о Владимире Маяковском — гости обсудят творческий тандем Владимира Маяковского и Александра Родченко «Владимир Маяковский создал вокруг себя коллектив из самых ярких креаторов 1920-х годов — художников, фотографов, поэтов, которые визуализировали идеи советской агитации в плакатах, упаковках и слоганах. Плакаты творческого тандема Маяковского и Родченко нам и сейчас кажутся актуальными. Участники встречи узнают, как работали рекламные технологии молодой советской республики, как писались партийные брифы и как работал творческий коллектив первой советской рекламной фабрики. Мероприятие проведет москвовед Татьяна Воронцова », — сообщили в пресс-службе ВДНХ. Всех желающих ждут в лектории павильона «Рабочий и колхозница» на проспекте Мира, дом 123Б в 19.00. (ск)