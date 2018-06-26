Алиев: урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха отвечает интересам всех сторон

БАКУ , 26 июня. / ТАСС /. Азербайджан хочет мирного разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, что отвечает интересам всех сторон. Об этом заявил президент Ильхам Алиев во вторник на военном параде в Баку, посвященном 100-летию Вооруженных сил страны.

"Мы хотим мирного разрешения карабахского конфликта", — сказал Алиев. По его словам, Азербайджан создал сильную армию, которая готова «выполнить любую поставленную задачу». «Поэтому скорейшее справедливое урегулирование конфликта переговорным путем — в интересах и противоположной стороны», — подчеркнул азербайджанский лидер. При этом Алиев заявил, что «азербайджанская армия в любой момент должна быть готовой к восстановлению территориальной целостности страны».

В военном параде, который проходит на площади «Азадлыг» ("Свобода") в Баку, принимают участие до 4000 служащих личного состава министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы госбезопасности, Госпогранслужбы и Особой службы государственной охраны, а также представители ВС Турции . Зрителям представлены более 240 единиц военной техники, в том числе недавно принятые на вооружение современная бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.