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Алиев: урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха отвечает интересам всех сторон
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Алиев: урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха отвечает интересам всех сторон 

ТАСС 2 часа назад
БАКУ, 26 июня. /ТАСС/. Азербайджан хочет мирного разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, что отвечает интересам всех сторон. Об этом заявил президент Ильхам Алиев во вторник на военном параде в Баку, посвященном 100-летию Вооруженных сил страны.
"Мы хотим мирного разрешения карабахского конфликта", — сказал Алиев. По его словам, Азербайджан создал сильную армию, которая готова «выполнить любую поставленную задачу». «Поэтому скорейшее справедливое урегулирование конфликта переговорным путем — в интересах и противоположной стороны», — подчеркнул азербайджанский лидер. При этом Алиев заявил, что «азербайджанская армия в любой момент должна быть готовой к восстановлению территориальной целостности страны».
В военном параде, который проходит на площади «Азадлыг» ("Свобода") в Баку, принимают участие до 4000 служащих личного состава министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы госбезопасности, Госпогранслужбы и Особой службы государственной охраны, а также представители ВС Турции. Зрителям представлены более 240 единиц военной техники, в том числе недавно принятые на вооружение современная бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.
На торжественном смотре войск присутствуют в качестве гостей делегации 13 стран, в том числе России.
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