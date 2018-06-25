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Кемеровские палеонтологи обнаружили останки гигантского ящера
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Кемеровские палеонтологи обнаружили останки гигантского ящера 

ТАСС 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
КЕМЕРОВО, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили останки динозавра — предположительно, зауропода — во время палеонтологических раскопок возле деревни Шестаково Чебулинского района на севере Кузбасса, сообщили в понедельник в пресс-службе музея.
"На глубине около трех метров в меловых отложениях обнаружен фрагмент кости динозавра гигантских размеров. Предположительно, она принадлежит зауроподу — огромному растительноядному ящеру с массивным телом и длинной шеей (их длина достигала 30 и более метров — прим. ТАСС). Не исключено, что кость может принадлежать крупному хищному динозавру", — сказал собеседник агентства.
Как пояснил ТАСС начальник экспедиционного отряда, заведующий отделом научных исследований музея Дмитрий Слободин, особенность этой находки состоит в том, что она обнаружена рядом с участком, где в 2014 году были обнаружены останки группы пситтакозавров сибирских — от 12 до 15 особей. «Это может говорить о том,
что, предположительно, они жили в одно время и погибли, возможно, в один период при одних обстоятельствах», — отметил он. Ранее ученые предполагали, что группа пситтакозавров могла погибнуть вследствие природной катастрофы.
Слободин уточнил, что обнаруженная кость достаточно большая. «Она, наверно, раз в 10 крупнее, чем у пситтакозавра бедренная кость. Поэтому я говорю, что именно на этой точке Шестаково-3 еще ни разу не попадалось такого размера [кости], в диаметре — около 17 см», — пояснил он.
Шестаковский комплекс получил известность в середине прошлого века, за 60 лет там были найдены останки различных древних животных — от мелких динозавров до гигантских 30-метровых зауроподов. Наиболее ценная находка — полные скелеты «ящеров-попугаев» — пситтакозавров сибирских (длина тела до 2,5 метра), обитавших здесь около 130 млн лет назад. Ранее обнаруженные скелеты вывозились из региона в Новосибирск, Томск и Москву, вузы и научные институты которых получали лицензии на проведение раскопок.
Кемеровский краеведческий музей в конце 2013 года получил лицензию на проведение палеонтологических раскопок. Это позволило музею хранить у себя обнаруженные фрагменты древних животных и создавать собственную археологическую коллекцию.
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