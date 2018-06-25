Могерини заявила, что Евросоюз и НАТО усилят совместное сотрудничество

"Мы усилим сотрудничество с НАТО еще больше, чем сейчас", — сказала она, отметив, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг примет участие во встрече министров иностранных дел и министров обороны стран сообщества. Кроме того, по ее словам, главы МИД минобороны обсудят реализацию всего пакета мер ЕС по обороне и безопасности.

"Мы обсудим реализацию всего пакета по безопасности и обороне. Будет очень интенсивная работа", — добавила Могерини.

В Люксембурге проходит плановая встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, в центре внимания которой — вопросы безопасности. В связи с этим к главам МИД присоединятся министры обороны стран ЕС, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.