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Могерини заявила, что Евросоюз и НАТО усилят совместное сотрудничество
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Могерини заявила, что Евросоюз и НАТО усилят совместное сотрудничество 

ТАСС 25 июня 2018
Фото: stoletie.ru
ТАСС, 25 июня. Евросоюз и НАТО усилят совместное сотрудничество в сфере обороны. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии в понедельник на заседание Совета ЕС в Люксембурге.
"Мы усилим сотрудничество с НАТО еще больше, чем сейчас", — сказала она, отметив, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг примет участие во встрече министров иностранных дел и министров обороны стран сообщества. Кроме того, по ее словам, главы МИД и минобороны обсудят реализацию всего пакета мер ЕС по обороне и безопасности.
"Мы обсудим реализацию всего пакета по безопасности и обороне. Будет очень интенсивная работа", — добавила Могерини.
В Люксембурге проходит плановая встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, в центре внимания которой — вопросы безопасности. В связи с этим к главам МИД присоединятся министры обороны стран ЕС, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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