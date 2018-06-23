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Губернатор Окинавы потребовал сократить число американских военных
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Губернатор Окинавы потребовал сократить число американских военных 

Российская Газета 2 часа назад
Губернатор Окинавы Такэси Онага заявил, что американские военные на острове противоречат снятию напряженности в Восточной Азии. Также он подчеркнул, что присутствие солдат США мешает местным жителям.
Онага напомнил, что в Окинаве сконцентрировано более 70 процентов площади всех американских военных объектов в Японии, передает ТАСС.
Губернатор призвал вывести с острова авиабазу морской пехоты США Футэмма. Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что никаких изменений не намечается. Он пообещал лишь, что американские самолеты не будут летать над населенными пунктами.
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