«Рано или поздно придут и спросят, как потрачены деньги». Мединский не хочет менять систему грантов для театров

Дело «Седьмой студии» не повлияет на порядок отчетности учреждений культуры за госфинансирование. Ситуация вокруг Кирилла Серебренникова показала несовершенство системы? Мединский не согласен.

В интервью РБК министр культуры заявил, что менять ничего не будут. Он утверждает, что любой получатель государственных грантов должен понимать — рано или поздно придут и спросят, на что и как потратили.

Просто не нужно нарушать правила. И это при том, что несовершенство законов осенью 2017 года признал президент Владимир Путин и потребовал внести необходимые изменения. Правда, Серебренников тогда уже находился под домашним арестом.

Владимир Путин президент Российской Федерации «Уверяю вас, это не связано с преследованиями, а, может быть, связано с недостаточно проработанной законодательной регламентацией хозяйственной деятельности. Dura lex, sed lex — закон суров, но это закон. И если уж он даже неправильный, все равно его надо исполнять. Стремиться при этом нужно к тому, чтобы сделать деятельность легальной. Надо тогда менять эти законы».

Ныне существующую систему критикуют все. Ведь при том раскладе, который есть сейчас, виноватым может оказаться любой. Худрука театра имени Пушкина Евгения Писарева недавно обвинили в растрате — оказалось, речь идет о неправильно уплаченном штрафе в 15 тысяч рублей. Писарев выступает за то, чтобы хозяйственными делами занимался не худрук, а, скажем, директор.

Евгений Писарев художественный руководитель Театра имени Пушкина «Есть какие-то люди, разбирающиеся в этом, люди, которых интересует бухгалтерия, пожарная охрана, налоги и гранты. Я считаю, что лучше всего, если худрук отвечает за творческие дела, а директор отвечает полностью за все эти вещи, связанные с государственным финансированием. Я сам недавно попал под уголовное дело из-за какой-то неточности, нелепости трехлетней давности на 15 тысяч рублей. Слава богу, все там вроде бы заканчивается хорошо, но для меня это был звонок».

Учитывая высказывание президента, логично было бы что-то поменять. Разработать программу законодательной защиты театров просил и союз театральных деятелей.

Дмитрий Крымов художественный руководитель лаборатории в театре «Школа драматического искусства», режиссер «Упертость в своей линии и нежелание ничего поправить ни в системе отчетности, ни в судьбе Серебренникова, ни в судьбе всех остальных, многих, во всяком случае, людей, за которых заступаются, — это признак некоторого паралича. Как при Брежневе был такой анекдот: что прямая линия — это не всегда признак твердости, это иногда паралич. В театре денег ни хрена нет! Их не хватает патологически. „Сделайте нам спектакль за миллион рублей на большой сцене!“ Ну, это же смешно при нынешних ценах. И как можно при этих деньгах рассчитывать, что ты можешь играть в какой-то лиге».