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Мексиканский «картонный болельщик» посетит ЧМ-2018 живьем
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Мексиканский «картонный болельщик» посетит ЧМ-2018 живьем 

ТК «Звезда» 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Фанат футбола из Мексики прибудет в Россию лично.
Мексиканский болельщик Хавьер, чья картонная копия побывала во множестве мест и ситуаций на проходящем чемпионате мира по футболу вместо него из-за противоречий с женой, все же приедет в Россию лично.
Друзья Хавьера привезли с собой на ЧМ-2018 его копию в полный рост и всюду носили ее с собой, чтобы поддержать товарища. На футболке картонного Хавьера красовалась надпись «Моя старуха меня не отпустила».
Но как сообщают «Известия», реальный болельщик уладил разногласия с супругой и уже спешит увидеть футбольные баталии своими глазами.
Двойник Хавьера прокатился вместе с его друзьями по России в арендованном автобусе и посетил футбольные матчи. Например, 17 июня он побывал на игре между сборными Германии и Мексики.
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