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В жутком ДТП на Южной окружной дороге погибла женщина
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В жутком ДТП на Южной окружной дороге погибла женщина 

АиФ Рязань 21 июня 2018
Фото: АиФ Рязань
21 июня около 18:00 на Южной окружной дороге произошло смертельное ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля Daewoo Matiz на скорости врезалась в столб. В результате ДТП женщина погибла.
«У женщины остановилось сердце за рулем, и она въехала в столб, — сообщил в соцсети один из очевидцев последствия аварии. — Так доктор со скорой сказал, который приехал на место аварии. Как говорят свидетели ДТП, ей никто не мешал, она просто резко съехала с дороги в столб».
Подробности ДТП уточняются.
Фотографии с места ДТП на Южной окружной дороге
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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