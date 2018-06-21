В жутком ДТП на Южной окружной дороге погибла женщина

21 июня около 18:00 на Южной окружной дороге произошло смертельное ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля Daewoo Matiz на скорости врезалась в столб. В результате ДТП женщина погибла.

«У женщины остановилось сердце за рулем, и она въехала в столб, — сообщил в соцсети один из очевидцев последствия аварии. — Так доктор со скорой сказал, который приехал на место аварии. Как говорят свидетели ДТП, ей никто не мешал, она просто резко съехала с дороги в столб».

Подробности ДТП уточняются.

Фотографии с места ДТП на Южной окружной дороге