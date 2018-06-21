Валлийская ракета и компания: самые быстрые футболисты мира 

Для современного футбола скорость — чуть ли не самое важное качество. Быстрое принятие решения, моментальное подключение к атакам или возвращение в оборону: лучшие легионеры мира, такие как Руни, Месси и Роналду способны бежать со скоростью выше, чем 30 км/ч! Уэйн Руни
Максимальная скорость: 31,2 км/ч Лионель Месси
Максимальная скорость: 32,5 км/ч Тео Уолкотт
Максимальная скорость: 32,7 км/ч Криштиану Роналду
Максимальная скорость: 33,6 км/ч Аарон Леннон
Максимальная скорость: 33,8 км/ч Пьер-Эмерик Обамеянг
Максимальная скорость: 34,6 км/ч Антонио Валенсия
Максимальная скорость: 35,1 км/ч Юрген Дамм
Максимальная скорость: 35,2 км/ч Орландо Беррио
Максимальная скорость: 36,0 км/ч Гарет Бэйл
Максимальная скорость: 36,9 км/ч