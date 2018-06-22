Дамира Фаттахова назначили министром по делам молодежи РТ 

Рустам Минниханов подписал указы о назначении Владимира Леонова министром спорта РТ, Дамира Фаттахова — министром по делам молодежи Татарстана.
Напомним, 21 июня депутаты Госсовета РТ согласовали разделение министерства по делам молодежи и спорту Татарстана на министерство по делам молодежи и министерство спорта. По мнению академика Российской академии политических наук Владимира Беляева, разделение министерств — не залог повышения их эффективности. Кроме того, число чиновников в России по сравнению с советским периодом и так уже выросло в несколько раз.
«Воспитывать молодёжь должны не госчиновники, а коллектив, как во времена СССР, ведь именно сверстники — авторитет для подростков. А ещё необходимо общее дело, поэтому нужно создавать массовые молодёжные объединения — скаутские, пионерские или иные», — считает Владимир Беляев.