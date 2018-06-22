Ещё
Дамира Фаттахова назначили министром по делам молодежи РТ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дамира Фаттахова назначили министром по делам молодежи РТ 

АиФ Казань 37 минут назад
Фото: АиФ Казань
Рустам Минниханов подписал указы о назначении Владимира Леонова министром спорта РТ, Дамира Фаттахова — министром по делам молодежи Татарстана.
Напомним, 21 июня депутаты Госсовета РТ согласовали разделение министерства по делам молодежи и спорту Татарстана на министерство по делам молодежи и министерство спорта. По мнению академика Российской академии политических наук Владимира Беляева, разделение министерств — не залог повышения их эффективности. Кроме того, число чиновников в России по сравнению с советским периодом и так уже выросло в несколько раз.
«Воспитывать молодёжь должны не госчиновники, а коллектив, как во времена СССР, ведь именно сверстники — авторитет для подростков. А ещё необходимо общее дело, поэтому нужно создавать массовые молодёжные объединения — скаутские, пионерские или иные», — считает Владимир Беляев.
АиФ Казань: последние новости
На стадионе «Казань Арена» протестировали качество сотовой связи Границы Казани расширены за счет села Кощаково – Госсовет Татарстана В редакции «АиФ-Казань» пройдет прямая линия с зампрокурора Татарстана
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хирург» опозорился в Ульяновске168
Порошенко приговорили к пожизненному заключению353
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину581
Басилашвили вступился за Кикабидзе97
Страшная правда на потерянных фронтовых снимках34
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
01:06
«Хирург» опозорился в Ульяновске
Общество Другое
08:41
Военкомат взял в плен призывника
Армия
00:49
Самолет «ЮТэйр» загорелся при взлете
Пожары Происшествия
00:12
Топалов оправдался за оскорбление девушки
Шоу-бизнес
00:29
В Москве горит многоэтажка
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение