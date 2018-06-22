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Волгоград, Санкт-Петербург и Екатеринбург 22 июня примут игры ЧМ-2018
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Волгоград, Санкт-Петербург и Екатеринбург 22 июня примут игры ЧМ-2018
АиФ — Юг
1 час назад
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АиФ – Юг
В 15.00 на стадионе «Санкт-Петербург» определят, кто сильнее, сборные
Коста-Рики
и
Бразилии
.
В 18.00 на поле «Волгоград-Арены» выйдут
Исландия
и
Нигерия
.
В 20.00 в
Калининграде
встретятся сборная
Швейцарии
и сборная
Сербии
.
Напомним, сборная России и сборная
Уругвая
, которые проведут матч между собой 25 июня в
Самаре
, досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018.
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