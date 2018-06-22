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Волгоград, Санкт-Петербург и Екатеринбург 22 июня примут игры ЧМ-2018
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Волгоград, Санкт-Петербург и Екатеринбург 22 июня примут игры ЧМ-2018 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В 15.00 на стадионе «Санкт-Петербург» определят, кто сильнее, сборные Коста-Рики и Бразилии.
В 18.00 на поле «Волгоград-Арены» выйдут Исландия и Нигерия.
В 20.00 в Калининграде встретятся сборная Швейцарии и сборная Сербии.
Напомним, сборная России и сборная Уругвая, которые проведут матч между собой 25 июня в Самаре, досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018.
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