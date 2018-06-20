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Грузия ведет с США переговоры о приобретении противовоздушных систем Stinger
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Грузия ведет с США переговоры о приобретении противовоздушных систем Stinger 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Грузии ведет с США переговоры о приобретении тактических противовоздушных систем Stinger. Об этом сообщил в среду исполняющий обязанности министра обороны страны Леван Изория, выступая в городе Кутаиси на внеочередном заседании парламента Грузии.
"Месяц назад делегация министерства обороны под моим руководством побывала в Вашингтоне, где мы начали успешные переговоры о приобретении для Вооруженных сил Грузии систем Stinger. Надеемся, что эти переговоры успешно завершатся", — сказал он на заседании, которое транслируется в прямом эфире Общественным телевидением страны.
Ранее сообщалось, что 22 мая Изория и замминистра обороны США Джон Руд обсудили в Вашингтоне вопросы закупки у Соединенных Штатов экипировки и вооружения.
ПЗРК Stinger предназначены для поражения низколетящих воздушных целей — самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Они находятся на вооружении многих стран мира, основными эксплуатантами являются армии США, Великобритании и Германии.
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