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Бывшему теннисисту Беккеру выдали фальшивый паспорт ЦАР
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Бывшему теннисисту Беккеру выдали фальшивый паспорт ЦАР 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Конфузом обернулась попытка знаменитого в прошлом немецкого теннисиста Бориса Беккера получить документы Центральноафриканской республики. Выданный Беккеру дипломатический паспорт этой страны оказался недействительным.
Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер был признан банкротом. Его долг кредиторам и деловым партнерам составил 40 миллионов евро. Для тог, чтобы уйти от выплаты долговых обязательств, 50-летний Беккер решил получить дипломатический иммунитет. Центральноафриканской республики. Для этого он стал атташе ЦАР по спортивным, культурным и гуманитарным вопросам в Европейском Союзе.
Борису был выдан дипломатический паспорт ЦАР. Однако вскоре выяснилось, что паспорт Беккера не является подлинным. На нем отсутствуют печать МИД и подпись министра. Кроме того, серийный номер документа говорит о том, что он был отпечатан на бланке, украденном в 2014 году.
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