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Гигантский питон попытался задушить своего спасителя
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Гигантский питон попытался задушить своего спасителя 

Рамблер 3 часа назад
В Индии лесничий попытался сделать фотографию со спасенным питоном и чуть не умер.
Санджой Дутта (Sanjoy Dutta) возглавлял команду по спасению 10-метрового питона в лесу в индийском штате Западная Бенгалия. Мужчина набросил на плечи змею для того, чтобы сделать снимок, но та принялась обвивать его шею и попыталась задушить.
Окружающие мужчину люди тянули питона за хвост, чтобы ослабить хватку. На ролике, снятом одним из очевидцев, слышно, что в толпе звучат испуганные крики. В результате лесничий спасся, а питона выпустили в чащу леса.
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