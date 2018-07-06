Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Талисманы фестиваля ГТО» завершен

МОСКВА , 6 июля. / ТАСС /. Первый этап приема заявок для участия во Всероссийском конкурсе «Талисманы фестиваля ГТО» завершен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.

Организатором конкурса выступает Министерство спорта РФ совместно с федеральным оператором комплекса ГТО — АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», всего запланировано три этапа конкурса. На первом этапе, который прошел с 14 мая по 30 июня, организаторы принимали заявки и макеты талисманов от участников.

"Во время работ по дому папа попросил старшего сына, которому 6 лет, принести ему кувалду, — сказала жительница Оренбургской области Анастасия Агзамова, создававшая рисунки и макеты вместе со своими сыновьями Романом и Ринатом и мужем Русланом. — Мы даже и не думали, что он сможет ее донести, после чего папа сказал сыну: «Вот ты силач». В этот момент я поняла, что имена должны быть простыми и узнаваемыми".

Также она отметила, что вся ее семья участвовала в тестировании ГТО и выполнила нормативы. «Вся наша семья участвовала в ГТО, я выполнила нормативы на золотой знак отличия, супруг — на серебро, — сказала Анастасия Агзамова. — В мае в областных соревнованиях по ГТО для воспитанников детских садов старший сын выполнил нормативы на золото, у младшего сыночка, которому скоро исполнится два года, еще все впереди, но мы уже готовимся. Сейчас участвуем в „Чемпионате ползунков“, где в прошлом году заняли третье место».

Отмечается, что на первом этапе было подано 29 заявок, из которых 25 полностью соответствуют требованиям конкурса. В конкурсе приняли участие россияне в возрасте от 15 до 57 лет, из них 26 заявок поступило от представительниц женского пола, 3 заявки — от мужчин. Всем заинтересованным лицам было предложено направить идеи создания пяти персонажей, символизирующих одно из физических качеств человека, на развитие которых направлены нормативы комплекса ГТО: выносливость, силу, гибкость, скорость и прикладные навыки. Наибольшей популярностью среди предложений в талисманы пользовались животные: медведь, кот и лиса.

Второй этап завершится 1 октября, на нем будет произведен отбор и организовано открытое голосование за три лучших дизайн-проекта, которые будут предложены на утверждение членам координационной комиссии Министерства спорта РФ по внедрению и реализации комплекса ГТО. Победители будут определены 7 ноября, они получат приз и денежное вознаграждение.