Пробка на воронежской трассе М4 «Дон» у села Лосева на выходных растянулась на 10-50 км

Движение на участке дороги из-за ремонта и ДТП составляет от 3 до 15 км/ч. Заторы у села Лосево в Павловском районе на тёплых выходных 16-17 июня достигли своего максимума. Особенно автомобилисты жаловались на пробку вечером 16 июня. Из-за ремонта дороги и ДТП на трассе М4 «Дон» движение встало на 50 км. Машины двигались со скоростью 3-5 км/ч, о чём сообщили пользователи соцсетей. Немногим лучше движение в районе села Лосево стало в воскресенье, 17 июня. Весь день автомобиле на этом участке дороги движутся по 10-15 км/ч. Пробка растянулась на 10-12 км/ч.