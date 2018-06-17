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Пробка на воронежской трассе М4 «Дон» у села Лосева на выходных растянулась на 10-50 км
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Пробка на воронежской трассе М4 «Дон» у села Лосева на выходных растянулась на 10-50 км 

Вести Воронеж 17 июня 2018
Фото: Вести Воронеж
Движение на участке дороги из-за ремонта и ДТП составляет от 3 до 15 км/ч. Заторы у села Лосево в Павловском районе на тёплых выходных 16-17 июня достигли своего максимума. Особенно автомобилисты жаловались на пробку вечером 16 июня. Из-за ремонта дороги и ДТП на трассе М4 «Дон» движение встало на 50 км. Машины двигались со скоростью 3-5 км/ч, о чём сообщили пользователи соцсетей. Немногим лучше движение в районе села Лосево стало в воскресенье, 17 июня. Весь день автомобиле на этом участке дороги движутся по 10-15 км/ч. Пробка растянулась на 10-12 км/ч.
С наступлением тепла на отрезке трассы в районе села Лосево в южном направлении постоянно возникают огромные пробки. Знаменитые заторы у села Лосево который год держат в своем плену полстраны. У пробки появился даже свой твиттер, который с аккаунтом «Пробка в Лосево». Постоянные трудности связаны со строительством участка М-4 «Дон» протяжённостью 85,17 км в обход Лосево началось в 2017 году. Дорога пройдёт через Бобровский, Павловский и Верхнемамонский районы Воронежской области. Она будет иметь четыре полосы движения с разделёнными встречными потоками и развязками на разных уровнях. Расчётная скорость движения составит 120 км/ч. Изначально планировалось, что трассу введут в эксплуатацию в 2020 году. Однако дорожники рассчитывают это сделать в 2019-м. Соглашение о строительстве и содержании дороги до 2040 года заключили с ООО «Трансстроймеханизация». Стоимость объекта превысила 62 млрд рублей, в 2017 году дорожники освоили 5,8 млрд рублей.
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