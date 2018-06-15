Корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море

Большой десантный корабль Военно‐морского флота России Николай Фильченков » вошел в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные информационные порталы.

Уточняется, что судно вошло в Средиземное море после прохождения Черноморских проливов. Как утверждают местные СМИ, теперь «Николай Фильченков» направляется в сирийский порт Тартус. Там находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

В частности, с начала текущего года это уже четвертый поход корабля в Сирию

По данным местных СМИ, «Николай Фильченков», а также другие суда вспомогательного флота ВМФ РФ принимают участие в операции «Сирийский экспресс».

Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа Военно‐морских сил США 10 июня вошла в Средиземное море, чтобы принять участие в операции против ИГ* в Ираке и Сирии.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в РФ.