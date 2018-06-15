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Корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море
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Корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Большой десантный корабль Военно‐морского флота России «Николай Фильченков» вошел в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные информационные порталы.
Уточняется, что судно вошло в Средиземное море после прохождения Черноморских проливов. Как утверждают местные СМИ, теперь «Николай Фильченков» направляется в сирийский порт Тартус. Там находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ.
В частности, с начала текущего года это уже четвертый поход корабля в Сирию.
По данным местных СМИ, «Николай Фильченков», а также другие суда вспомогательного флота ВМФ РФ принимают участие в операции «Сирийский экспресс».
Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа Военно‐морских сил США 10 июня вошла в Средиземное море, чтобы принять участие в операции против ИГ* в Ираке и Сирии.
*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в РФ.
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