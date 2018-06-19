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Нейросеть Google DeepMind научилась превращать 2D-изображения в трехмерные объекты
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Нейросеть Google DeepMind научилась превращать 2D-изображения в трехмерные объекты 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Посмотрев на фото, любой человек без труда сможет представить то, что изображено на нем как трехмерное изображение. И даже если часть предметов остается за кадром (например, мы видим лишь переднюю часть спинки стула, но не видим заднюю), нам совсем несложно предположить, как будет выглядеть предмет с обратной стороны. Для ИИ же подобные трюки сложны, но недавно группа инженеров проекта DeepMind не только научила искусственный разум проделывать вышеописанное, но и переводить 2D-изображение в полноценное 3D.
Новая система получила название «Генерирующая сеть запросов» (Generative Query Network — GQN). Чтобы обучить искусственный разум анализировать двухмерные сцены, команда исследователей показывала ему изображения одной сцены с разных точек обзора. Эту цепь изображений ИИ использовал для того, чтобы понять принцип изменения объектов при смене ракурса. Более того, этот подход позволил научиться прогнозировать то, как будет выглядеть сцена с другого угла обзора, учитывая не только положение объектов, но и освещение. Как сообщил один из авторов работы Али Эслами,
«Представьте, что вы смотрите на гору Эверест и передвигаетесь на метр. Гора не изменит своего размера, что даст вам информацию о расстоянии до нее и ее размере. А если вы посмотрите на кружку и проделаете то же самое — ее положение изменится. Приблизительно так и работает наша технология.»
«Более того, алгоритм обучается так же, как и человек. Увидев один и тот же объект множество раз, ИИ анализирует его характеристики, запоминает и потом использует при повторном взаимодействии. Сейчас искусственный интеллект может воссоздать целый лабиринт, просканировав всего несколько фотографий, сделанных изнутри.»
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