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Канадцы бойкотируют товары из США после атаки Трампа на Трюдо, сообщили СМИ
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Канадцы бойкотируют товары из США после атаки Трампа на Трюдо, сообщили СМИ 

РИА Новости 15 июня 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Многие канадцы начали бойкотировать американские товары и отказываться от поездок в США после обострения разногласий между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает телеканал CTV.
Разногласия между администрацией Трампа и канадским правительством обострились в последние недели, когда Трамп включил Канаду в список стран, против которых введены заградительные пошлины на сталь и алюминий. Также застопорились переговоры США, Канады и Мексики по актуализации зоны свободной торговли НАФТА, на которой настаивает Трамп. На прошлой неделе Трамп открыто критиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обвиняя его в «несправедливых» торговых барьерах против США.
Как сообщает телеканал, канадцы начали использовать в социальных сетях хештэги #BuyCanadian (покупай канадское), #BoycottUSProducts (бойкотируй американские продукты) и #BoycottUSA (бойкотируй США), с помощью которых пользователи призывают использовать покупательскую способность, чтобы «защитить честь Канады».
Так, по данным телеканала, канадцы начали отказываться от американских продуктов: калифорнийского вина, апельсинов из Флориды, бурбона из Кентукки. Также они объявили бойкот таким американским брендам, как Starbucks, Walmart, и McDonalds
"В последние несколько дней наблюдается усиление патриотических настроений", — заявил Трюдо во вторник на одном из мероприятий для фермеров.
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