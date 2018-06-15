Канадцы бойкотируют товары из США после атаки Трампа на Трюдо, сообщили СМИ

Разногласия между администрацией Трампа и канадским правительством обострились в последние недели, когда Трамп включил Канаду в список стран, против которых введены заградительные пошлины на сталь и алюминий. Также застопорились переговоры США, Канады и Мексики по актуализации зоны свободной торговли НАФТА, на которой настаивает Трамп. На прошлой неделе Трамп открыто критиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обвиняя его в «несправедливых» торговых барьерах против США.

Как сообщает телеканал, канадцы начали использовать в социальных сетях хештэги #BuyCanadian (покупай канадское), #BoycottUSProducts (бойкотируй американские продукты) и #BoycottUSA (бойкотируй США), с помощью которых пользователи призывают использовать покупательскую способность, чтобы «защитить честь Канады».

Так, по данным телеканала, канадцы начали отказываться от американских продуктов: калифорнийского вина, апельсинов из Флориды, бурбона из Кентукки. Также они объявили бойкот таким американским брендам, как Starbucks Walmart , и McDonalds

"В последние несколько дней наблюдается усиление патриотических настроений", — заявил Трюдо во вторник на одном из мероприятий для фермеров.