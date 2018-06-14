ЕЭК отложила обязательное введение электронных ПТС до ноября 2019 года

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) отложила обязательное введение электронных паспортов транспортных средств (ПТС) с 1 июля 2018 года до 1 ноября 2019 года, сообщили в ЕЭК.

«Возможность оформления бумажных паспортов автомобилей (ПТС), наряду с электронными паспортами, продлена до 1 ноября 2019 года. Такое решение было принято на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии: наряду с оформлением электронных паспортов, остается возможность оформления паспортов транспортных средств (шасси), самоходных машин и других видов техники по форме и в соответствии с правилами, утвержденными государствами-членами или нормативными правовыми актами ЕАЭС . Решение направлено на предоставление возможности госорганам государств — членов ЕАЭС завершить работы по созданию национальных сегментов систем электронных паспортов на автомобили», — отметили в пресс-службе ЕЭК.

В настоящее время страны союза находятся в разной степени готовности. Принятые госорганами меры позволяют в ближайшее время осуществить переход на электронные паспорта автомобилей как с законодательной точки зрения, так и с точки зрения отработки взаимодействия всех участников систем в России

Оформленные ранее или в этот период бумажные паспорта, в соответствии с правом ЕАЭС или государства-члена, будут обращаться бессрочно, пока владелец сам не захочет поменять его на электронный паспорт.

Коллегия ЕЭК осенью 2015 года вынесла решение, по которому с учетом изменений от 2016 года выдача бумажных паспортов в странах — членах ЕАЭС возможна до 1 июля 2017 года, затем страны должны перейти только на электронные ПТС.

Позднее сроки обязательного внедрения электронных ПТС были перенесены на 1 июля 2018 года. В настоящее время можно получить бумажный или электронный ПТС на новые автомобили.

В настоящий момент в России и других странах ЕАЭС действует переходный период, призванный обеспечить максимально плавный и комфортный переход на электронные паспорта транспортных средств. Планировалось, что после 1 июля 2018 года «бумажные» паспорта выдаваться не будут. Однако автовладельцы с действующими бумажными ПТС смогут продолжить ими пользоваться, поскольку обязательной замены бумажных ПТС на электронные не предусмотрено.

Исполнитель по внедрению электронных ПТС — структура «Ростеха» «Электронный паспорт».

Электронный ПТС будет содержать сведения о собственнике, техосмотре, ремонте автомобиля, его пробеге, наличии обременений, страховании. Его оформлением будет заниматься автопроизводитель или его уполномоченный представитель. Доступ к электронному ПТС будет обеспечен сотрудникам ГИБДД , уполномоченным организациям-участникам системы электронных паспортов, собственникам автомобилей.

Ранее планировалось, что оформление электронного паспорта обойдется автопроизводителю в 250 руб., остальным физическим и юридическим лицам — в 600 руб.