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В небе над Аляской столкнулись два самолета
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В небе над Аляской столкнулись два самолета 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В США столкнулись два небольших самолета. Инцидент произошел в небе над американским штатом Аляска.
У одного воздушного судна в результате столкновения были повреждены шасси. Он совершил экстренную посадку в городе Анкоридж. Находившиеся на борту люди не пострадали, заявил представитель противопожарной службы Эрик Шунеманн.
А вот о судьбе людей, летевших на втором лайнере, пока ничего неизвестно. Полицейские нашли обломки воздушного судна недалеко от реки Суситна, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KTVA.
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