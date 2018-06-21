Карнавал для Неймара: бразильские болельщики зажгли на Невском, встречая сборную

Петербург приехал бразильский карнавал! Болельщики южноамериканской сборной устроили феерическую встречу своей команде, а особенно ее звезде — самому дорогому игроку, выступающему в Топ-5 чемпионатов, Неймару.

Десятки бразильцев собрались в среду, 20 июня, вечером около Corinthia Hotel в Санкт-Петербурге за несколько часов до приезда команды. На Невском проспекте они долго разогревались, размахивали огромным флагом своей страны и пели песни, привлекая к этому всех проходящих мимо.

А когда автобус с игроками сборной Бразилии подъехал к отелю, бегом побежали встречать любимых игроков. Они настолько радовались прибытию команды, что тут же стали звездами социальных сетей. Жители Стремянной улицы выложили множество видео того, что происходило под их окнами. Именно там располагается служебный вход в отель.

— Оле, Неймар! Оле, Неймар! — кричали болельщики, стараясь через головы друг друга разглядеть любимого капитана сборной.

Увидеть его близко им не удалось, но благодарный футболист выложил в своем сторис в Instagram видео из окна своих апартаментов — море танцующих и поющих в честь команды благодарных болельщиков.