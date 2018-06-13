Президент Боливии: неопротекционизм США противоречит их заявлениям о свободном рынке

"Нас удивляет, что страна, выступающая за развитие свободного рынка, является неопротекционистом. Правые силы в Латинской Америке уже не знают, за кем им следовать, ведь раньше они шли за США ", — сказал он.

"Американский неопротекционизм улучшает положение не США, а лишь узкого круга лиц в Соединенных Штатах, создает благоприятные условия в торговле только для тех предпринимателей, которые ведут дела с Китаем и Европой. Это все экономическая политика, и здесь есть очень глубокие противоречия", — продолжил президент.

По его мнению, политика США «не гарантирует ни жизнь, ни сохранность матери-земли, ни улучшение условий жизни для будущих поколений». Он также выразил сожаление о решении Вашингтона выйти из Парижского соглашения по климату.