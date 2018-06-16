Жители Саранска устроили парад перед началом первого матча ЧМ на стадионе «Мордовия-Арена»

САРАНСК , 16 июня. / ТАСС /. Тысячи человек — волонтеры, участники мордовских танцевальных и музыкальных коллективов, болельщики — прошли парадом по улицам Саранска до стадиона «Мордовия-Арена», где в 19:00 мск начнется матч чемпионата мира между сборными Перу Дании , передает корр. ТАСС с места событий.

Власти города решили организовать парад, чтобы показать гостеприимство Мордовии и создать праздничное настроение для иностранных болельщиков, которые приехали на ЧМ-2018, рассказал ранее мэр Саранска Петр Тултаев.

В 15:00 колонна участников парада выстроилась вдоль улицы Пролетарской. В голове колонны шли барабанщицы, за ними — духовой оркестр. На тромбоне в нем играл известный болельщик ФК «Мордовия» Виктор Паутов , который подбадривает футболистов игрой на духовом инструменте прямо во время матчей. «На сегодняшнюю игру пойду, билет у меня с собой, но болеть ни за кого, кроме сборной России, не буду», — сказал он корр. ТАСС.

Следом за музыкантами шли артисты, одетые в национальные мордовские и татарские костюмы, в костюмах стрельцов и бояр, а за ними волонтеры, которые несли флаги всех 32 стран — участниц чемпионата. Первые три флага в колонне — России , Перу и Дании — болельщики, выстроившиеся в ряд по ходу движения колонны, приветствовали особенно бурно. «Смотри, да это же флаг Перу», — крикнул соотечественникам один из болельщиков сборной Перу и побежал фотографироваться с полотнищем.

На протяжении всего пути до стадиона, который занял несколько километров, парад сопровождали болельщики из-за рубежа. Несколько раз колонна останавливалась, и артисты танцевали для зрителей под песню «Шумбрат (приветствие на мокшанском и эрзянском языках — прим. ТАСС), ты мой брат» и хором пели «Катюшу».

Болельщики из Перу

Именно болельщики из Перу проявили наибольший интерес к матчу с командой Дании: они купили около 13 тыс. билетов на игру, тогда как датчане — всего тысячу. Перуанцы начали прибывать в городе еще за несколько дней до начала матча. Их красно-белые флаги можно было увидеть даже на другом от стадиона конце города, там, где располагается база сборной Панамы.

Многие из них пришли посмотреть открытие ЧМ на фестиваль болельщиков. Большинство собеседников ТАСС из Перу признавались, что им нравится, как Россия и Саранск приняли их, по этой причине в фан-зоне 14 июня они поддерживали российскую сборную в матче открытия с командой Саудовской Аравии (5:0).

"Мы приехали в Саранск поддержать нашу сборную, здесь очень хорошая атмосфера. Помимо нашей команды, будем переживать за российскую, потому что нам очень нравится здесь", — отметил один из перуанских болельщиков. Болельщик Хесус Мауро прилетел в Россию из столицы Перу Лимы и, по его словам, он очарован Саранском. «Саранск очень чистый, красивый город, с радостью бы остался здесь жить», — отметил он.

Перуанцы продолжали прибывать в Саранск и утром в субботу. Посол ЧМ-2018 в Саранске, ведущая " Авторадио Татьяна Гордеева рассказала журналистам, что прилетела в город в четыре часа утра в самолете, полном болельщиков из Перу.

"Погружение в атмосферу произошло в самолете Москва — Саранск, где только я была русская, а все остальные — перуанцы. Они очень хорошо подготовились, привезли по три чемодана костюмов, причем часть костюмов была уже на них — это было видно в аэропорту. Они фотографировались с удовольствием прямо возле трапа самолета, прямо согласно русским традициям", — рассказала Гордеева журналистам.

Дэвид Тодд прилетел в Саранск из Эдинбурга. Среди толп перуанских болельщиков, одетых в красно-белые футболки, он выделялся своим строгим костюмом. О том, что он поддерживает Перу, говорила лишь большая шапка с гербом страны.

"Я родом из Шотландии, но на этом чемпионате болею за Перу, все потому, что моя жена перуанка. Мы прилетели в Саранск утром 14 июня и поразились, сколько здесь наших сограждан", — рассказал он ТАСС.

Супруга Дэвида — Мерседес, одетая в национальный костюм перуанских индейцев, держала в руках флаг страны и с большой радостью фотографировалась с волонтерами и болельщиками.

"В Перу есть три региона: Коста, Сьерра и Сельва. Я родом из Сьерры. Это горная часть страны, и тот костюм, что сейчас на мне, носит местное индейское население. Он сделан из шерсти альпаки, и невероятно теплый", — рассказала Мерседес.

Она уверена, что встреча сборных Дании и Перу завершится победой последних. «Я думаю, счет будет 2:0 в нашу пользу, у нас очень сильная команда», — считает Мерседес. После Саранска Дэвид и Мерседес полетят в Москву, где пересядут на рейс в Сочи — там 26 июня сборная Перу сыграет с командой Австралии , потом супруги планируют вернуться в Эдинбург.

Российские болельщики поддержали Перу

Днем в субботу в центре Саранска перуанцев было едва ли не больше россиян. С 12:00 на одной из центральных площадей города началась музыкальная программа, на сцене выступали мордовские артисты и ансамбли. На протяжении трех часов перуанцы и редко встречавшиеся датчане танцевали под русские народные песни, группа перуанцев на неплохом русском пела «Катюшу».

Встречались и россияне, поддерживающие сборную Перу. Кроме болельщиков в шарфах и форме московского «Локомотива», за который выступает игрок сборной Перу Джефферсон Фарфан , встречались и поклонники "Спартака" в перуанской атрибутике. «Мы болеем за „Спартак“, но на чемпионате мира, помимо российской сборной будем поддерживать перуанцев, потому что нам удалось взять билеты только на матч Перу — Дания. Да и цвета (красно-белые — прим. ТАСС) наши», — рассказал ТАСС один из болельщиков.

Перуанцы, в свою очередь, подготовили предматчевый перфоманс прямо на одной из центральных площадей Саранска — площади Тысячелетия. Они развернули огромное полотно в форме игровой футболки сборной Перу, на котором изображены все футболисты команды. Болельщики оставляли на нем свои пожелания футболистам.

После арт-парада свое шествие организовали болельщики сборной Перу. Колонна с барабанами, флагами и баннерами прошла к стадиону примерно километр, при этом болельщики исполняли свои народные песни.